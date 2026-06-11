SPECTACLE DE CIRQUE ZEPETRA Avène

Avène

SPECTACLE DE CIRQUE ZEPETRA

Place du marché Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Spectacle de l’école de cirque ZEPETRA de Castelnau Le Lez.

Chaque année, les élèves de l’école effectue une tournée à travers l’Hérault afin de proposer leur spectacle imaginé et conçu pendant l’année.

RDV au city d’Avène le mercredi 15 juillet à 18h pour apprécier ce sympathique spectacle porté par des ados passionnés de cirque corde, trapèze, mat, cerceau, jonglage…

Gratuit, tout public

Spectacle de l’école de cirque ZEPETRA de Castelnau Le Lez.

Chaque année, les élèves de l’école effectue une tournée à travers l’Hérault afin de proposer leur spectacle imaginé et conçu pendant l’année.

RDV au city d’Avène le mercredi 15 juillet à 18h pour apprécier ce sympathique spectacle porté par des ados passionnés de cirque corde, trapèze, mat, cerceau, jonglage…

Spectacle de cirque Tout public Tournée d’été 2026

Gratuit et tout public

Depuis 2006, l’école de cirque Zepetra invite son groupe Création Ados à vivre l’expérience singulière et exigeante d’une tournée. Chaque jour, ces jeunes artistes nomades s’installent, répètent, montent leur décor et font naître, sur chaque nouvelle scène, l’émotion du spectacle vivant.

Nous vous invitons à partager cette aventure humaine et artistique, à la croisée des âges et des trajectoires, et à suivre la trace éphémère de cette tournée qui, chaque été, tisse de nouveaux liens entre artistes et spectateurs. .

Place du marché Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 40 25

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English :

Performance by the ZEPETRA Circus School in Castelnau-le-Lez.

Every year, the school’s students go on tour throughout the Hérault region to present the show they’ve imagined and created over the course of the year.

Join us at the City d’Avène on Wednesday, July 15 at 6:00 PM to enjoy this delightful show performed by teens passionate about the circus: rope, trapeze, pole, hoop, juggling…

Free admission, open to all ages

L’événement SPECTACLE DE CIRQUE ZEPETRA Avène a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB