Informations pratiques

Avène

REPAS ET APÉRITIF ANIMÉ PAR RICOUNE

Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

FÊTE NATIONALE A AVENE

Mardi 14 Juillet 2026

18h apéritif animé par RICOUNE

Repas brochettes à partir de 3€50, seiche à la rouille, desserts…

Réservation 06 18 54 42 04

22h30 Grand feux d’artifice de 20 minutes et soirée animée par EMMA chanteuse des croisières du club Med

FÊTE NATIONALE A AVENE

Mardi 14 Juillet 2026

18h apéritif animé par RICOUNE

Repas brochettes à partir de 3€50, seiche à la rouille, desserts…

Réservation 06 18 54 42 04

22h30 Grand feux d’artifice de 20 minutes et soirée animée par EMMA chanteuse des croisières du club Med .

Avène 34260 Hérault Occitanie nicolas.navarro34600@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : REPAS ET APÉRITIF ANIMÉ PAR RICOUNE

NATIONAL HOLIDAY IN AVENE

Tuesday, July 14, 2026

6:00 p.m.: Cocktails hosted by RICOUNE

Dinner: skewers starting at 3.50, cuttlefish with rouille, desserts…

Reservations: 06 18 54 42 04

10:30 p.m.: A spectacular 20-minute fireworks display and an evening of entertainment hosted by EMMA, a singer from Club Med cruises

L’événement REPAS ET APÉRITIF ANIMÉ PAR RICOUNE Avène a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB