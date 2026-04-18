REPAS ET APÉRITIF ANIMÉ PAR RICOUNE Avène
mardi 14 juillet 2026 · Avène
Informations pratiques
Avène
REPAS ET APÉRITIF ANIMÉ PAR RICOUNE
Avène Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
FÊTE NATIONALE A AVENE
Mardi 14 Juillet 2026
18h apéritif animé par RICOUNE
Repas brochettes à partir de 3€50, seiche à la rouille, desserts…
Réservation 06 18 54 42 04
22h30 Grand feux d’artifice de 20 minutes et soirée animée par EMMA chanteuse des croisières du club Med
FÊTE NATIONALE A AVENE
Mardi 14 Juillet 2026
18h apéritif animé par RICOUNE
Repas brochettes à partir de 3€50, seiche à la rouille, desserts…
Réservation 06 18 54 42 04
22h30 Grand feux d’artifice de 20 minutes et soirée animée par EMMA chanteuse des croisières du club Med .
Avène 34260 Hérault Occitanie nicolas.navarro34600@gmail.com
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English : REPAS ET APÉRITIF ANIMÉ PAR RICOUNE
NATIONAL HOLIDAY IN AVENE
Tuesday, July 14, 2026
6:00 p.m.: Cocktails hosted by RICOUNE
Dinner: skewers starting at 3.50, cuttlefish with rouille, desserts…
Reservations: 06 18 54 42 04
10:30 p.m.: A spectacular 20-minute fireworks display and an evening of entertainment hosted by EMMA, a singer from Club Med cruises
L’événement REPAS ET APÉRITIF ANIMÉ PAR RICOUNE Avène a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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