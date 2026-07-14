Informations pratiques

Avène

CONCOURS DE PÉTANQUE

Plan d’eau Le Bouloc Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-08-14 2026-08-21

Concours amical de pétanque au plan d’eau Le Bouloc à Ceilhes et Rocozels.

Les vendredis 17 et 24 juillet, et les 14 et 21 aout 2026.

RDV à la buvette au plan d’eau Le Bouloc à 21h. Participation 5€/pers.

Concours amical de pétanque au plan d’eau Le Bouloc à Ceilhes et Rocozels.

Les vendredis 17 et 24 juillet, et les 14 et 21 aout 2026.

RDV à la buvette au plan d’eau Le Bouloc à 21h. Participation 5€/pers. .

Plan d’eau Le Bouloc Avène 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 40 25

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English : CONCOURS DE PÉTANQUE

Friendly pétanque tournament at Le Bouloc lake in Ceilhes and Rocozels.

Fridays, July 17 and 24, and August 14 and 21, 2026.

Meet at the refreshment stand at Le Bouloc lake at 9:00 p.m. Entry fee: 5? per person.

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Avène a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB