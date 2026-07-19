CONCERT VIOLON ET ALTO Avène
dimanche 16 août 2026 · Avène
Informations pratiques
Avène
CONCERT VIOLON ET ALTO
Avène Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Le Foyer rural d’Avène propose un concert violon et alto à l’église d’Avène suivi d’un verre de l’amitié.
Participation libre. RDV à l’église à 18h
Le Foyer rural d’Avène propose un concert violon et alto à l’église d’Avène suivi d’un verre de l’amitié.
Participation libre. RDV à l’église à 18h .
Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 78 01 08 51
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English :
The Avène Rural Center is hosting a violin and viola concert at the Avène church, followed by a friendly get-together.
Admission is by donation. Meet at the church at 6 p.m.
L’événement CONCERT VIOLON ET ALTO Avène a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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