UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Avène

CONCERT VIOLON ET ALTO Avène

dimanche 16 août 2026 · Avène

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Ville
34260 Avène
Département
Hérault
Tarif

Avène

CONCERT VIOLON ET ALTO

Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Le Foyer rural d’Avène propose un concert violon et alto à l’église d’Avène suivi d’un verre de l’amitié.
Participation libre. RDV à l’église à 18h
Le Foyer rural d’Avène propose un concert violon et alto à l’église d’Avène suivi d’un verre de l’amitié.
Participation libre. RDV à l’église à 18h   .

Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 78 01 08 51 

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English :

The Avène Rural Center is hosting a violin and viola concert at the Avène church, followed by a friendly get-together.
Admission is by donation. Meet at the church at 6 p.m.

L’événement CONCERT VIOLON ET ALTO Avène a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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