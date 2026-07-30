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AGENDA · Avène

JOURNÉE PIRATES CHASSE AU TRÉSOR Avène

samedi 22 août 2026 · Avène

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Ville
34260 Avène
Département
Hérault
Tarif

Avène

JOURNÉE PIRATES CHASSE AU TRÉSOR

Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Samedi 22 Aout Les Black Ravens débarquent sur Avène
Matinée installation du camp
Dès 14h30 jeux pour enfants gratuits
15h30 chasse au trésor
17h à 19h conférence sur les corsaires et pirates
19h30 tir au canon, aux pistolets, mousquets …
20h repas pirate animé par Les Blacks Ravens
Inscription obligatoire au p lus tôt au 06 78 01 08 51
Samedi 22 Aout Les Black Ravens débarquent sur Avène
Matinée installation du camp
Dès 14h30 jeux pour enfants gratuits
Course en sac, tir à la corde, jeux d’adresse, initiation à la calligraphie ancienne, déguisement pour les enfants (si les parentes désirent les photographier)
15h30 chasse au trésor
17h à 19h conférence sur les corsaires et pirates
19h30 tir au canon, aux pistolets, mousquets …
20h repas pirate animé par Les Blacks Ravens
Inscription obligatoire au p lus tôt au 06 78 01 08 51   .

Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 78 01 08 51 

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English : JOURNÉE PIRATES CHASSE AU TRÉSOR

Saturday, August 22: The Black Ravens Land in Avène
Morning: Setting up camp
Starting at 2:30 p.m.: Children’s games—free
3:30 p.m.: Treasure hunt
5:00–7:00 p.m.: Lecture on privateers and pirates
7:30 p.m.: Cannon, pistol, and musket shooting…
8:00 PM: Pirate dinner hosted by Les Blacks Ravens
Registration required—sign up as soon as possible at 06 78 01 08 51

L’événement JOURNÉE PIRATES CHASSE AU TRÉSOR Avène a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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