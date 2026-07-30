Informations pratiques

Avène

JOURNÉE PIRATES CONFÉRENCE SUR LES CORSAIRES ET PIRATES

Avène Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Samedi 22 Aout Les Black Ravens débarquent sur Avène

Matinée installation du camp

Dès 14h30 jeux pour enfants gratuits

15h30 chasse au trésor

17h à 19h conférence sur les corsaires et pirates

19h30 tir au canon, aux pistolets, mousquets …

20h repas pirate animé par Les Blacks Ravens

Inscription obligatoire au p lus tôt au 06 78 01 08 51

Samedi 22 Aout Les Black Ravens débarquent sur Avène

Matinée installation du camp

Dès 14h30 jeux pour enfants gratuits

Course en sac, tir à la corde, jeux d’adresse, initiation à la calligraphie ancienne, déguisement pour les enfants (si les parentes désirent les photographier)

15h30 chasse au trésor

17h à 19h conférence sur les corsaires et pirates

19h30 tir au canon, aux pistolets, mousquets …

20h repas pirate animé par Les Blacks Ravens

Inscription obligatoire au p lus tôt au 06 78 01 08 51 .

Avène 34260 Hérault Occitanie +33 6 78 10 08 51

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English : JOURNÉE PIRATES CONFÉRENCE SUR LES CORSAIRES ET PIRATES

Saturday, August 22: The Black Ravens Land in Avène

Morning: Setting up camp

Starting at 2:30 p.m.: Children’s games—free

3:30 p.m.: Treasure hunt

5:00–7:00 p.m.: Lecture on privateers and pirates

7:30 p.m.: Cannon, pistol, and musket shooting…

8:00 PM: Pirate dinner hosted by Les Blacks Ravens

Registration required—sign up as soon as possible at 06 78 01 08 51

L’événement JOURNÉE PIRATES CONFÉRENCE SUR LES CORSAIRES ET PIRATES Avène a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB