Dîner Jazz

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 23:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Le jeudi 30 avril 2026 (veille de jour férié), le Domaine Le Mezo vous invite à une soirée placée sous le signe du swing et de la convivialité. Un dîner en musique où la gourmandise rencontre l’élégance du jazz, dans une ambiance vivante et chaleureuse. Une parenthèse festive et raffinée pour célébrer le printemps au rythme des grands standards swing. .

Château du Mezo, Route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 91 61 77 56

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L’événement Dîner Jazz Ploeren a été mis à jour le 2026-03-10 par ADT 56