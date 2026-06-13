Diner Locale SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

Campan

Diner Locale

SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan Hautes-Pyrénées

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dîner local à la Bergerie

Garbure complète, fromage du pays et tarte à la myrtille.

26€ adulte, 13€ enfant.

Réservation conseillée.

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SAINTE MARIE DE CAMPAN La séoube à L’auberge La Bergerie Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 87 79

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English :

Local dinner at La Bergerie

Hearty garbure soup, local cheese, and blueberry tart.

$26 per adult, $13 per child.

Reservations recommended.

L’événement Diner Locale Campan a été mis à jour le 2026-06-13 par Pôle du Tourmalet |CDT65