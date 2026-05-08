Dîner Panoramique au Château du Souzy Dîner Château du Souzy Quincié-en-Beaujolais
Dîner Panoramique au Château du Souzy Dîner Château du Souzy Quincié-en-Beaujolais vendredi 19 juin 2026.
Quincié-en-Beaujolais
Dîner Panoramique au Château du Souzy Dîner
Château du Souzy 671 Route du Souzy Quincié-en-Beaujolais Rhône
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château du Souzy vous accueille pour le dîner du vendredi 19 juin 2026 pour l’événement Dîner Panoramique au Château du Souzy . … Voir la suite sur le site du festival
.
Château du Souzy 671 Route du Souzy Quincié-en-Beaujolais 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 74 97 19 com@chateaudusouzy.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dîner Panoramique au Château du Souzy Dinner
During Bienvenue en Beaujonomie, Château du Souzy will welcome you for dinner on Friday 19 June 2026 for the event Dîner Panoramique au Château du Souzy . … See more on the event website
L’événement Dîner Panoramique au Château du Souzy Dîner Quincié-en-Beaujolais a été mis à jour le 2026-05-08 par Inter Beaujolais