Dîner Panoramique au Château du Souzy Dîner Château du Souzy Quincié-en-Beaujolais

Quincié-en-Beaujolais

Dîner Panoramique au Château du Souzy Dîner

Château du Souzy 671 Route du Souzy Quincié-en-Beaujolais Rhône

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Château du Souzy vous accueille pour le dîner du vendredi 19 juin 2026 pour l’événement Dîner Panoramique au Château du Souzy . … Voir la suite sur le site du festival

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Château du Souzy 671 Route du Souzy Quincié-en-Beaujolais 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 74 97 19 com@chateaudusouzy.com

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English : Dîner Panoramique au Château du Souzy Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Château du Souzy will welcome you for dinner on Friday 19 June 2026 for the event Dîner Panoramique au Château du Souzy . … See more on the event website

L’événement Dîner Panoramique au Château du Souzy Dîner Quincié-en-Beaujolais a été mis à jour le 2026-05-08 par Inter Beaujolais