Les saveurs de Grèce s’invitent en Beaujolais Déjeuner Domaine de Romarand Quincié-en-Beaujolais

Quincié-en-Beaujolais

Les saveurs de Grèce s’invitent en Beaujolais Déjeuner

Domaine de Romarand 106 CHEMIN PERRICHON Quincié-en-Beaujolais Rhône

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:30:00

fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Romarand vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement Les saveurs de Grèce s’invitent en Beaujolais . … Voir la suite sur le site du festival

.

Domaine de Romarand 106 CHEMIN PERRICHON Quincié-en-Beaujolais 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 02 10 28 contact@domainederomarand.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bienvenue en Beaujonomie Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Romarand will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event Bienvenue en Beaujonomie . … See more on the event website

L’événement Les saveurs de Grèce s’invitent en Beaujolais Déjeuner Quincié-en-Beaujolais a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais