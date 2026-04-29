Les saveurs de Grèce s’invitent en Beaujolais Déjeuner Domaine de Romarand Quincié-en-Beaujolais
Les saveurs de Grèce s’invitent en Beaujolais Déjeuner Domaine de Romarand Quincié-en-Beaujolais dimanche 21 juin 2026.
Quincié-en-Beaujolais
Les saveurs de Grèce s’invitent en Beaujolais Déjeuner
Domaine de Romarand 106 CHEMIN PERRICHON Quincié-en-Beaujolais Rhône
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:30:00
fin : 2026-06-21 15:00:00
Date(s) :
2026-06-21
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Romarand vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement Les saveurs de Grèce s’invitent en Beaujolais . … Voir la suite sur le site du festival
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Domaine de Romarand 106 CHEMIN PERRICHON Quincié-en-Beaujolais 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 02 10 28 contact@domainederomarand.fr
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English : Bienvenue en Beaujonomie Lunch
During Bienvenue en Beaujonomie, Domaine de Romarand will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event Bienvenue en Beaujonomie . … See more on the event website
L’événement Les saveurs de Grèce s’invitent en Beaujolais Déjeuner Quincié-en-Beaujolais a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais