Informations pratiques

Montoulieu

DÎNER PAYSAN SOUS LES ÉTOILES

Montoulieu Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Le Domaine de Sauzet accueille la toute première date des dîners paysans à Montoulieu !

Les agriculteurs et artisans de Montoulieu et des environs préparent et cuisinent pour vous leurs produits.

Vous allez de stand en stand pour composer votre repas.

Des tables sont disposées sur la place du village pour consommer sur place. .

Montoulieu 34190 Hérault Occitanie

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English : DÎNER PAYSAN SOUS LES ÉTOILES

The Domaine de Sauzet is hosting the very first Farmers’ Dinners event in Montoulieu!

L’événement DÎNER PAYSAN SOUS LES ÉTOILES Montoulieu a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34