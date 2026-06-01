DÎNER-SPECTACLE ALKEMEIA Le Caylar
DÎNER-SPECTACLE ALKEMEIA Le Caylar vendredi 26 juin 2026.
Le Caylar
DÎNER-SPECTACLE ALKEMEIA
7 Avenue de Millau Le Caylar Hérault
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
SOIREE DINER ET SPECTACLE
Dans l’auberge du Rockastel une soirée dîner et spectacle dans une ambiance cabaret. Le groupe ALKEMEIA vient de Millau. Ils interpréteront des compositions originales de leur 1er album en cours de préparation dans un style old school rock & reggae. Un bel univers à découvrir.
Formule Plat + Boisson + Spectacle à 29€.
Vidéo Clips
https://youtu.be/mnesPJfLMN8?feature=shared .
7 Avenue de Millau Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 064638424 contact@lerockastel.fr
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English : DÎNER-SPECTACLE ALKEMEIA
DINNER AND SHOW
L’événement DÎNER-SPECTACLE ALKEMEIA Le Caylar a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
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