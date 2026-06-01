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DÎNER-SPECTACLE ALKEMEIA Le Caylar

DÎNER-SPECTACLE ALKEMEIA Le Caylar vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 7 Avenue de Millau

Ville : 34520 Le Caylar

Département : Hérault

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : 29 29 29

Le Caylar

DÎNER-SPECTACLE ALKEMEIA

7 Avenue de Millau Le Caylar Hérault

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

SOIREE DINER ET SPECTACLE
Dans l’auberge du Rockastel une soirée dîner et spectacle dans une ambiance cabaret. Le groupe ALKEMEIA vient de Millau. Ils interpréteront des compositions originales de leur 1er album en cours de préparation dans un style old school rock & reggae. Un bel univers à découvrir.

Formule Plat + Boisson + Spectacle à 29€.

Vidéo Clips


https://youtu.be/mnesPJfLMN8?feature=shared   .

7 Avenue de Millau Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 064638424  contact@lerockastel.fr

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English : DÎNER-SPECTACLE ALKEMEIA

DINNER AND SHOW

L’événement DÎNER-SPECTACLE ALKEMEIA Le Caylar a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

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