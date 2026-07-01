Informations pratiques

Le Caylar

DINER-SPECTACLE AMADOU GAYE CONTE ET POÉSIE NÉGROPOLITAINS

7 Avenue de Millau Le Caylar Hérault

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Contes et poésies Contes et poésies avec Amadou Gaye

Un seul sur scène avec sa voix, son corps, pour dire des poèmes et des contes, les faire vibrer, les rendre vivants. Donner à voir, à entendre, à sentir.

Oxygéner le verbe, souffler les mots, transmettre la rage et la douceur qui se dégagent de ces poèmes et contes entre Afrique et Caraïbe avec aussi des poètes métropolitains invités: Victor Hugo, Baudelaire et Léo Ferré. .

7 Avenue de Millau Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 6 46 38 42 45 contact@lerockastel.fr

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English : DINER-SPECTACLE AMADOU GAYE CONTE ET POÉSIE NÉGROPOLITAINS

Stories and Poems Stories and Poems with Amadou Gaye

L’événement DINER-SPECTACLE AMADOU GAYE CONTE ET POÉSIE NÉGROPOLITAINS Le Caylar a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC