UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIRÉE GUINGUETTE AU DOMAINE DES 4 TEMPLIERS Le Caylar

SOIRÉE GUINGUETTE AU DOMAINE DES 4 TEMPLIERS Le Caylar samedi 11 juillet 2026.

Adresse
525 Route de Millau
Ville
34520 Le Caylar
Département
Hérault
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Tarif
20 20

Le Caylar

SOIRÉE GUINGUETTE AU DOMAINE DES 4 TEMPLIERS

525 Route de Millau Le Caylar Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Soirée repas en musique La Guinguette à Sandra
Le camping des Templiers vous propose une soirée repas en musique avec La Guinguette à Sandra.
Au menu: musique, brasucade, frites maison, dessert et 1 verre de vin.

Inscription et réservation avant l e4 juillet 2026.   .

525 Route de Millau Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 90 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SOIRÉE GUINGUETTE AU DOMAINE DES 4 TEMPLIERS

Dinner and Music Evening at La Guinguette by Sandra

L’événement SOIRÉE GUINGUETTE AU DOMAINE DES 4 TEMPLIERS Le Caylar a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC

À voir aussi à Le Caylar (Hérault)