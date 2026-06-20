SOIRÉE GUINGUETTE AU DOMAINE DES 4 TEMPLIERS Le Caylar samedi 11 juillet 2026.

Le Caylar

SOIRÉE GUINGUETTE AU DOMAINE DES 4 TEMPLIERS

525 Route de Millau Le Caylar Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Soirée repas en musique La Guinguette à Sandra

Le camping des Templiers vous propose une soirée repas en musique avec La Guinguette à Sandra.

Au menu: musique, brasucade, frites maison, dessert et 1 verre de vin.

Inscription et réservation avant l e4 juillet 2026. .

525 Route de Millau Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 90 90

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English : SOIRÉE GUINGUETTE AU DOMAINE DES 4 TEMPLIERS

Dinner and Music Evening at La Guinguette by Sandra

L’événement SOIRÉE GUINGUETTE AU DOMAINE DES 4 TEMPLIERS Le Caylar a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC