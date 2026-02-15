Dîner spectacle cabaret Durance

Dîner spectacle cabaret

Salle des fêtes Durance Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Animé par Parfum Cabaret

Transformiste, magicien, chanteur, imitateur, danseurs, humoriste.

Repas et spectacle .

Salle des fêtes Durance 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 56 02 14

English : Dîner spectacle cabaret

