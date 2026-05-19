DÎNER SPECTACLE CABARET Quincampoix-Fleuzy

Quincampoix-Fleuzy

DÎNER SPECTACLE CABARET

1 Chemin de l’Etang Quincampoix-Fleuzy Oise

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-14 00:00:00

Date(s) :

2026-06-13

DÎNER SPECTACLE CABARET

SAMEDI 13 JUIN 2026 à 19h30

Préparez vous à une soirée inoubliable avec tous nos artistes !!!

FORMULE CABARET TOUT COMPRIS 69€uros Personne

APÉRITIF ( Avec amuses bouches )

REPAS AVEC BOISSONS ( Entrée Plat Salade Fromage Dessert Café

SPECTACLE

Revivez tous les tubes éternels et légendaires de Céline Dion interprété par Aurore, une artiste à l’original avec sa voix et son talent.

Performeuse vocale avant tout:

j’ai choisi cette artiste de légende pour offrir du bonheur au public.

Je me glisse le temps d’un spectacle dans la peau de Céline Dion pour un show endiablé et dynamique avec ressemblance physique et vocale.

Paillettes, strass et voix envoûtante seront au rendez-vous pour un spectacle inoubliable rythmé par les plus beaux refrains !!!

Changements de costumes et d’apparence s’ajoutent pour traverser le temps de sa carrière.

Dans un spectacle fait de plumes, de strass et de paillettes, découvrez nos transformistes Diana Show ainsi que MISS TAM TAM, pour vous transportez dans un univers et vous émerveillez par leurs talents et costumes. Imitation, revue et beaucoup de rires !!!

DÎNER SPECTACLE CABARET

SAMEDI 13 JUIN 2026 à 19h30

Préparez vous à une soirée inoubliable avec tous nos artistes !!!

FORMULE CABARET TOUT COMPRIS 69€uros Personne

APÉRITIF ( Avec amuses bouches )

REPAS AVEC BOISSONS ( Entrée Plat Salade Fromage Dessert Café

SPECTACLE

Revivez tous les tubes éternels et légendaires de Céline Dion interprété par Aurore, une artiste à l’original avec sa voix et son talent.

Performeuse vocale avant tout:

j’ai choisi cette artiste de légende pour offrir du bonheur au public.

Je me glisse le temps d’un spectacle dans la peau de Céline Dion pour un show endiablé et dynamique avec ressemblance physique et vocale.

Paillettes, strass et voix envoûtante seront au rendez-vous pour un spectacle inoubliable rythmé par les plus beaux refrains !!!

Changements de costumes et d’apparence s’ajoutent pour traverser le temps de sa carrière.

Dans un spectacle fait de plumes, de strass et de paillettes, découvrez nos transformistes Diana Show ainsi que MISS TAM TAM, pour vous transportez dans un univers et vous émerveillez par leurs talents et costumes. Imitation, revue et beaucoup de rires !!! .

1 Chemin de l’Etang Quincampoix-Fleuzy 60220 Oise Hauts-de-France +33 6 77 92 05 48 letropico@orange.fr

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English :

CABARET DINNER SHOW

SATURDAY JUNE 13, 2026 at 7:30 p.m

Get ready for an unforgettable evening with all our artists!!!

CABARET FORMULA ALL INCLUSIVE 69?uros Person

APÉRITIF ( With appetizers )

DINNER WITH DRINKS ( Starter Main course Salad Cheese Dessert Coffee

SHOW

Relive all of Céline Dion’s eternal and legendary hits performed by Aurore, an original artist with her own voice and talent.

A vocal performer first and foremost:

I’ve chosen this legendary artist to bring happiness to the public.

I slip into Céline Dion’s shoes for the duration of a show, for a wildly dynamic show with a physical and vocal resemblance.

Sequins, rhinestones and a captivating voice will be the order of the day for an unforgettable show set to the rhythm of the most beautiful choruses!

Costume and appearance changes are added to span the time of his career.

In a show made of feathers, rhinestones and sequins, discover our transformists Diana Show and MISS TAM TAM, to transport you into a universe and amaze you with their talents and costumes. Imitation, revue and lots of laughs!

L’événement DÎNER SPECTACLE CABARET Quincampoix-Fleuzy a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Picardie Verte