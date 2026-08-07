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AGENDA · Cerniébaud

Dîner spectacle Cerniébaud

vendredi 7 août 2026 · Cerniébaud

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Chalet de la Haute-Joux
Ville
39250 Cerniébaud
Département
Jura
Tarif
15 15 23 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cerniébaud

Dîner spectacle

Chalet de la Haute-Joux Cerniébaud Jura

Tarif : 15 – 15 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Dînez autour d’une paëlla et profitez du spectacle de cirque.
Réservation obligatoire.   .

Chalet de la Haute-Joux Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39 

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English : Dîner spectacle

L’événement Dîner spectacle Cerniébaud a été mis à jour le 2026-08-03 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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