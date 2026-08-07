AGENDA · Cerniébaud
Dîner spectacle Cerniébaud
vendredi 7 août 2026 · Cerniébaud
Informations pratiques
Cerniébaud
Dîner spectacle
Chalet de la Haute-Joux Cerniébaud Jura
Tarif : 15 – 15 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Dînez autour d’une paëlla et profitez du spectacle de cirque.
Réservation obligatoire. .
Chalet de la Haute-Joux Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39
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English : Dîner spectacle
L’événement Dîner spectacle Cerniébaud a été mis à jour le 2026-08-03 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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