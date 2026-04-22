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Stage équestre Cerniébaud

Stage équestre Cerniébaud dimanche 23 août 2026.

Adresse : Chalet de la Haute Joux

Ville : 39250 Cerniébaud

Département : Jura

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Tarif : 289 289 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cerniébaud

Stage équestre

Chalet de la Haute Joux Cerniébaud Jura

Tarif : 289 – 289 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-23

Ouvert uniquement aux cavaliers ayant le galop 1 (savoir trotter, galoper) sur présentation de justificatif de 8 à 14 ans.

Lundi
– prise de connaissance entre les cavaliers et équidés de 9h à 12h.
balade équestre de 13h30 à 16h.

Mardi
– randonnée équestre de 25 km, sortie journée (prévoir vos piques-niques).

De mercredi à jeudi
– 2 jours de randonnée avec nuit sous tipi (prévoir vos piques-niques du 1er midi dîner + petit déjeuner + déjeuner du lendemain inclus).

Vendredi
– jeux et calèche de 9h30 à 12h.
– nettoyage du matériel et soins aux chevaux de 13h30 à 16h.

Le planning reste sous réserve de modification selon les conditions météo.   .

Chalet de la Haute Joux Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39 

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English : Stage équestre

L’événement Stage équestre Cerniébaud a été mis à jour le 2026-04-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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