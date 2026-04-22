Cerniébaud

Stage équestre

Chalet de la Haute Joux Cerniébaud Jura

Tarif : 289 – 289 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-23

Ouvert uniquement aux cavaliers ayant le galop 1 (savoir trotter, galoper) sur présentation de justificatif de 8 à 14 ans.

Lundi

– prise de connaissance entre les cavaliers et équidés de 9h à 12h.

balade équestre de 13h30 à 16h.

Mardi

– randonnée équestre de 25 km, sortie journée (prévoir vos piques-niques).

De mercredi à jeudi

– 2 jours de randonnée avec nuit sous tipi (prévoir vos piques-niques du 1er midi dîner + petit déjeuner + déjeuner du lendemain inclus).

Vendredi

– jeux et calèche de 9h30 à 12h.

– nettoyage du matériel et soins aux chevaux de 13h30 à 16h.

Le planning reste sous réserve de modification selon les conditions météo. .

Chalet de la Haute Joux Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39

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English : Stage équestre

L’événement Stage équestre Cerniébaud a été mis à jour le 2026-04-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA