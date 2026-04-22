Session cirque Cerniébaud
Session cirque Cerniébaud lundi 3 août 2026.
Cerniébaud
Session cirque
Chalet de la Haut Joux Cerniébaud Jura
Tarif : 200 – 200 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 13:30:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-08-03
Ouvert aux enfants der 7 à 17 ans.
En partenariat avec Chap’Champ, école de cirque de Crotenay.
Lundi en matinée, découverte acrobaties, pyramides et travail de petites figures (chenille,brouette, nageur) ; jonglerie 3 objets (foulard et balle). L’après-midi, découverte de l’équilibre sur objet (boule, fil, rolla-bolla, echasse etc..) et aérien ( trapèze et tissu).
Mardi en matinée, acrobaties dynamiques et jonglerie (bâton du diable, assiette chinoise, diabolo etc…). L’après-midi, approfondissement des ateliers équilibre sur objets et aérien.
Mercredi en matinée, découverte de l’expression artistique (travail des émotions, jeux de clown) ; commencer à ce spécialiser dans une discipline en vue du spectacle. L’après-midi, travail approfondies de la jonglerie et travail de la discipline choisis par l’enfant.
Jeudi travail des numéros personnels techniquement et artistiquement en vue du spectacle du vendredi soir.
Vendredi recherche costumes, répétition spectacle et l’après midi répétition générale.
Prévoir une gourde d’eau, une tenue sportive, pas de bijoux, cheveux attachés pour les filles. .
Chalet de la Haut Joux Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39
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English : Session cirque
L’événement Session cirque Cerniébaud a été mis à jour le 2026-04-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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