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Stage d’activités Cerniébaud

Stage d’activités Cerniébaud lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Chalet de la Haute Joux

Ville : 39250 Cerniébaud

Département : Jura

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 195 195 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Cerniébaud

Stage d’activités

Chalet de la Haute Joux Cerniébaud Jura

Tarif : 195 – 195 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :
2026-07-13

De 7 à 12 ans.

Lundi
– accrobranche de 9h à -12h
– tir à l’arc de 13h30 à16h30

Mardi
– biathlon de 9h à 12h
– cani-rando de 13h30 à 16h30

Mercredi
– VTT (apportez vos vélos si vous le pouvez) de 9h à 12h
– randonnée sur les traces des animaux de 13h30 à 16h 30
Jeudi

– balade à cheval de 9h à 12h
– atelier graffiti de 13h30 à 16h30

Vendredi
– spéléologie de 9h à 12h
– escalade sur falaise de 13h30 à 16h30

Planning sous réserve de météo.   .

Chalet de la Haute Joux Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39 

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English : Stage d’activités

L’événement Stage d’activités Cerniébaud a été mis à jour le 2026-04-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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