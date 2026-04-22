Stage d’activités Cerniébaud
Stage d’activités Cerniébaud lundi 13 juillet 2026.
Cerniébaud
Stage d’activités
Chalet de la Haute Joux Cerniébaud Jura
Tarif : 195 – 195 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13
De 7 à 12 ans.
Lundi
– accrobranche de 9h à -12h
– tir à l’arc de 13h30 à16h30
Mardi
– biathlon de 9h à 12h
– cani-rando de 13h30 à 16h30
Mercredi
– VTT (apportez vos vélos si vous le pouvez) de 9h à 12h
– randonnée sur les traces des animaux de 13h30 à 16h 30
Jeudi
– balade à cheval de 9h à 12h
– atelier graffiti de 13h30 à 16h30
Vendredi
– spéléologie de 9h à 12h
– escalade sur falaise de 13h30 à 16h30
Planning sous réserve de météo. .
Chalet de la Haute Joux Cerniébaud 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 51 10 39
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English : Stage d’activités
L’événement Stage d’activités Cerniébaud a été mis à jour le 2026-04-22 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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