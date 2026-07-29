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AGENDA · Pompiac

Dîner Spectacle Équestre & Arts du Feu , Moulin des Arts à Pompiac

vendredi 14 août 2026 · Moulin des Arts · Pompiac

Dîner Spectacle Équestre & Arts du Feu , Moulin des Arts à Pompiac

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:30
Heure de fin
22:30
Lieu
Moulin des Arts
Adresse
1291 chemin du pépic
Ville
32130 Pompiac
Département
GERS
Tarif
48 € / 45 € / 30€

Le Moulin des Arts vous accueille à Pompiac pour une soirée en plein air mêlant arts équestres, arts du feu, gastronomie et convivialité.

Installez-vous autour d’un dîner servi à table et laissez-vous emporter par un spectacle où chevaux, voltige, liberté, poésie du feu et émotions se succèdent dans un cadre champêtre et intimiste.

Une expérience originale à vivre en famille, entre amis ou en couple au cœur de la campagne gersoise.