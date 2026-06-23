Dîner-Spectacle Équestre & Arts du Feu – Moulin des Arts Pompiac samedi 25 juillet 2026.

Le Moulin des Arts vous accueille à Pompiac pour une soirée en plein air mêlant arts équestres, arts du feu, gastronomie et convivialité.

Installez-vous autour d’un dîner servi à table et laissez-vous emporter par un spectacle où chevaux, voltige, liberté, poésie du feu et émotions se succèdent dans un cadre champêtre et intimiste.

Une expérience originale à vivre en famille, entre amis ou en couple au cœur de la campagne gersoise.