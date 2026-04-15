Dîner Spectacle Équestre & Arts du Feu Moulin des Arts Pompiac 15 mai – 13 juin Sur réservation

Plongez dans une soirée chic et champêtre au Moulin des Arts

À la tombée de la nuit, laissez-vous porter…

Le temps d’un dîner, les chevaux entrent en scène, portés par la lumière des flammes et la douceur d’une ambiance champêtre.

Entre élégance équestre, art du feu et moment gourmand, chaque instant est pensé pour vous faire vivre une expérience unique et immersive.

Un moment hors du temps, entre élégance, puissance et émotions, dans un cadre naturel et intimiste.

Dates : 15 & 16 mai – 12 & 13 juin

Accueil à partir de : 19h30

Début du spectacle : 20h00

Dîner servi pendant le spectacle – plusieurs menus au choix

⚠️ Places limitées à 50 personnes par soirée – réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-15T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T22:30:00.000+02:00

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https://www.billetweb.fr/diner-spectacle-equestre2 https://www.arion-horse-show.fr/d

Moulin des Arts 1291 chemin du pépic 32130 Pompiac Pompiac 32130 Gers



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