Informations pratiques

Migné

Dîners avec les artistes en résidence George, Gustave, Alfred et les autres…

15-17 Rue des Dames Migné Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-23

Les quatre dîners George, Gustave, Alfred et les autres… sont l’occasion pour le public invité de découvrir l’univers de George Sand en participant à une performance dégustative et littéraire joignant l’art de la table, des mots, de la musique et de l’art performatif.

L’art performatif s’invite à la table de George Sand en rejouant la scène et les recettes des plats typiques du Berry. L’occasion de découvrir et d’accompagner les artistes dans la réalisation de 4 recettes traditionnelles du Berry telles que la Blanquette de poule noire du Berry, le Coq en barbouille, mariné, flambé et accompagné d’une sauce au sang qu’appréciait particulièrement George Sand… Sans oublier, les Œufs en couille d’âne, le Veau en cocotte et quelques déserts qui figuraient aux menus des dîners de George Sand dans sa demeure de Nohant.

Les dîners sont donnés au Centre d’Art Performatif BOUCHERIE, sous la forme d’une réception performative où George Sand est convoquée pour une dégustation de recettes, textes et mots incarnés par les artistes invités. .

15-17 Rue des Dames Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 7 55 28 19 49 info.boucherie.art@gmail.com

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English :

The Four D%EEners—George, Gustave, Alfred, and the others? offer invited guests the opportunity to discover the world of George Sand by participating in a culinary and literary performance that combines the art of the table, words, music, and the performing arts.

L’événement Dîners avec les artistes en résidence George, Gustave, Alfred et les autres… Migné a été mis à jour le 2026-07-08 par Destination Brenne