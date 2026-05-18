Rando Brame Migné
Rando Brame Migné samedi 26 septembre 2026.
Migné
Rando Brame
14 rue des dames Migné Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Venez vivre un moment unique en pleine nature !
Nous organisons une randonnée au crépuscule pour écouter le brame du cerf, un spectacle sauvage et impressionnant, au cœur de Migné.
Une expérience magique à ne pas manquer pour les amoureux de nature et de sensations authentiques !
N’oubliez pas votre appareil photo. 20 .
14 rue des dames Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 70 85 97 comitedesfetesdemigne@gmail.com
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English :
Night hike with gourmet stops.
L’événement Rando Brame Migné a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne
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