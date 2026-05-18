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Rando Brame Migné

Rando Brame Migné

Rando Brame Migné samedi 26 septembre 2026.

Adresse : 14 rue des dames

Ville : 36800 Migné

Département : Indre

Début : samedi 26 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Migné

Rando Brame

14 rue des dames Migné Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Venez vivre un moment unique en pleine nature !
Nous organisons une randonnée au crépuscule pour écouter le brame du cerf, un spectacle sauvage et impressionnant, au cœur de Migné.
Une expérience magique à ne pas manquer pour les amoureux de nature et de sensations authentiques !
N’oubliez pas votre appareil photo. 20  .

14 rue des dames Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 70 85 97  comitedesfetesdemigne@gmail.com

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English :

Night hike with gourmet stops.

L’événement Rando Brame Migné a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne

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