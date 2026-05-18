Migné

Rando Brame

14 rue des dames Migné Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Venez vivre un moment unique en pleine nature !

Nous organisons une randonnée au crépuscule pour écouter le brame du cerf, un spectacle sauvage et impressionnant, au cœur de Migné.

Une expérience magique à ne pas manquer pour les amoureux de nature et de sensations authentiques !

N’oubliez pas votre appareil photo. 20 .

14 rue des dames Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 70 85 97 comitedesfetesdemigne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Night hike with gourmet stops.

L’événement Rando Brame Migné a été mis à jour le 2026-05-18 par Destination Brenne