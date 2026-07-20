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AGENDA · Eyjeaux

Dingomobiles Eyjeaux

dimanche 23 août 2026 · Eyjeaux

Dingomobiles Eyjeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
87220 Eyjeaux
Département
Haute-Vienne
Tarif

Eyjeaux

Dingomobiles

Eyjeaux Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Rendez vous pour le 23eme edition des Dingomobiles !
Au programme
– Course de caisses à savon
– Course de tracteur à pédales
– Buvette et restauration

Et plein d’autres surprises !   .

Eyjeaux 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 79 94 42  sandrine.bonnet@cdleyjeaux.com

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English : Dingomobiles

L’événement Dingomobiles Eyjeaux a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Limoges Métropole