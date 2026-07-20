Informations pratiques

Eyjeaux

Dingomobiles

Eyjeaux Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Rendez vous pour le 23eme edition des Dingomobiles !

Au programme

– Course de caisses à savon

– Course de tracteur à pédales

– Buvette et restauration

Et plein d’autres surprises ! .

Eyjeaux 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 79 94 42 sandrine.bonnet@cdleyjeaux.com

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English : Dingomobiles

L’événement Dingomobiles Eyjeaux a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Limoges Métropole