DIPN, Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand mardi 21 avril 2026.
DIPN 21 et 22 avril Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-22T17:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00
Des coachs de prévention vous accueilleront sur notre stand pour participer à des ateliers immersifs et ludiques afin de vous sensibiliser aux risques routiers et comment les prévenir. allianz prévention