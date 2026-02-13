DIPN, Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand

DIPN 21 et 22 avril Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T17:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:30:00+02:00

Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Des coachs de prévention vous accueilleront sur notre stand pour participer à des ateliers immersifs et ludiques afin de vous sensibiliser aux risques routiers et comment les prévenir. allianz prévention