Dirau par le Collectif Bilaka Maison des associations Boucau
samedi 12 septembre 2026 · Maison des associations · Boucau
Informations pratiques
Boucau
Dirau par le Collectif Bilaka
Maison des associations 4 rue Pierre Lacouture Boucau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:30:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Dans le cadre de la programmation de la Scène Nationale du Sud Aquitain
Comme je marche je danse. C’est à partir de cette idée d’Anne Teresa de Keersmaeker que les quatre danseurs-chorégraphes du collectif Bilaka, accompagnés des compositions de Bastien Marianne, investissent la place publique pour redéfinir aujourd’hui leur danse.
Durée 30 mn
Sans réservation .
Maison des associations 4 rue Pierre Lacouture Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79
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English : Dirau par le Collectif Bilaka
L’événement Dirau par le Collectif Bilaka Boucau a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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