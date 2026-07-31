Dirau par le Collectif Bilaka Maison des associations Boucau

Informations pratiques

Boucau

Dirau par le Collectif Bilaka

Maison des associations 4 rue Pierre Lacouture Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:30:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Dans le cadre de la programmation de la Scène Nationale du Sud Aquitain

Comme je marche je danse. C’est à partir de cette idée d’Anne Teresa de Keersmaeker que les quatre danseurs-chorégraphes du collectif Bilaka, accompagnés des compositions de Bastien Marianne, investissent la place publique pour redéfinir aujourd’hui leur danse.

Durée 30 mn

Sans réservation .

Maison des associations 4 rue Pierre Lacouture Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 64 67 79

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English : Dirau par le Collectif Bilaka

L’événement Dirau par le Collectif Bilaka Boucau a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque