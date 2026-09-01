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Dire, lire & conter Le Grand Bonhomme Kamishibaï ·Rue Joliot-Curie Désertines

mercredi 23 septembre 2026 · ·Rue Joliot-Curie · Désertines

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
·Rue Joliot-Curie
Adresse
Médiathèque Léo Ferré Espace François-Mitterrand
Ville
03630 Désertines
Département
Allier
Tarif

Désertines

Dire, lire & conter Le Grand Bonhomme Kamishibaï

·Rue Joliot-Curie Médiathèque Léo Ferré Espace François-Mitterrand Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23 16:50:00

Date(s) :
2026-09-23

Deux facteurs farfelus, un peu perdus dans leur tournée, arrivent à bicyclette avec des lettres, des images et des histoires plein leurs sacoches. Peu à peu, ils se transforment en véritables colporteurs de récits.
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·Rue Joliot-Curie Médiathèque Léo Ferré Espace François-Mitterrand Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41 

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English :

Two eccentric characters, a bit lost on their journey, arrive on bicycles with their panniers full of letters, pictures, and stories. Little by little, they turn into true storytellers.

L’événement Dire, lire & conter Le Grand Bonhomme Kamishibaï Désertines a été mis à jour le 2026-08-31 par Montluçon Tourisme

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