Dire, lire & conter Le Grand Bonhomme Kamishibaï ·Rue Joliot-Curie Désertines

Informations pratiques

Désertines

Dire, lire & conter Le Grand Bonhomme Kamishibaï

·Rue Joliot-Curie Médiathèque Léo Ferré Espace François-Mitterrand Désertines Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 16:00:00

fin : 2026-09-23 16:50:00

Date(s) :

2026-09-23

Deux facteurs farfelus, un peu perdus dans leur tournée, arrivent à bicyclette avec des lettres, des images et des histoires plein leurs sacoches. Peu à peu, ils se transforment en véritables colporteurs de récits.

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·Rue Joliot-Curie Médiathèque Léo Ferré Espace François-Mitterrand Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41

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English :

Two eccentric characters, a bit lost on their journey, arrive on bicycles with their panniers full of letters, pictures, and stories. Little by little, they turn into true storytellers.

L’événement Dire, lire & conter Le Grand Bonhomme Kamishibaï Désertines a été mis à jour le 2026-08-31 par Montluçon Tourisme