Dire, lire & conter Le Grand Bonhomme Kamishibaï ·Rue Joliot-Curie Désertines
mercredi 23 septembre 2026 · ·Rue Joliot-Curie · Désertines
Informations pratiques
Désertines
Dire, lire & conter Le Grand Bonhomme Kamishibaï
·Rue Joliot-Curie Médiathèque Léo Ferré Espace François-Mitterrand Désertines Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:00:00
fin : 2026-09-23 16:50:00
Date(s) :
2026-09-23
Deux facteurs farfelus, un peu perdus dans leur tournée, arrivent à bicyclette avec des lettres, des images et des histoires plein leurs sacoches. Peu à peu, ils se transforment en véritables colporteurs de récits.
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·Rue Joliot-Curie Médiathèque Léo Ferré Espace François-Mitterrand Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 34 41
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English :
Two eccentric characters, a bit lost on their journey, arrive on bicycles with their panniers full of letters, pictures, and stories. Little by little, they turn into true storytellers.
L’événement Dire, lire & conter Le Grand Bonhomme Kamishibaï Désertines a été mis à jour le 2026-08-31 par Montluçon Tourisme
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