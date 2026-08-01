Pataclok, Médiathèque Léo Ferré, Désertines

Informations pratiques

Pataclok Samedi 10 octobre, 11h00 Médiathèque Léo Ferré Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Spectacle jeune public à partir de 6 ans.

Dans le cadre du festival Dire, lire et conter à Montluçon.

Médiathèque Léo Ferré 03630 Désertines Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Thierry Bénéteau