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AGENDA · Désertines

Pataclok, Médiathèque Léo Ferré, Désertines

samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Léo Ferré · Désertines

Pataclok, Médiathèque Léo Ferré, Désertines

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Léo Ferré
Adresse
03630 Désertines
Ville
03630 Désertines
Département
Allier

Pataclok Samedi 10 octobre, 11h00 Médiathèque Léo Ferré Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00

Spectacle jeune public à partir de 6 ans.
Dans le cadre du festival Dire, lire et conter à Montluçon.

Médiathèque Léo Ferré 03630 Désertines Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Thierry Bénéteau

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