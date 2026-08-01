AGENDA · Désertines
Pataclok, Médiathèque Léo Ferré, Désertines
samedi 10 octobre 2026 · Médiathèque Léo Ferré · Désertines
Informations pratiques
Pataclok Samedi 10 octobre, 11h00 Médiathèque Léo Ferré Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T12:00:00+02:00
Spectacle jeune public à partir de 6 ans.
Dans le cadre du festival Dire, lire et conter à Montluçon.
Médiathèque Léo Ferré 03630 Désertines Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Thierry Bénéteau
À voir aussi à Désertines (Allier)
- Soirée cinéma en plein air Désertines 29 août 2026