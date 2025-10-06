DIRTY DANCING IN CONCERT – ZENITH DE CAEN Caen

DIRTY DANCING IN CONCERT Début : 2026-04-07 à 20:00. Tarif : – euros.

STAGE MAGIC PRESENTE : DIRTY DANCING IN CONCERTLes spectateurs vivront une expérience unique en redécouvrant l’histoire d’amour intemporelle de Baby et Johnny. Le spectacle propose une projection du film, restauré en numérique, accompagnée d’un orchestre et de chanteurs interprétant en live les titres cultes, parfaitement synchronisés avec l’écran géant sur scène. La soirée se prolonge avec une after-party où le public est invité à chanter et danser sur les chansons mythiques du film et à raviver ses meilleurs souvenirs.« Dirty Dancing a toujours été bien plus qu’un simple film : c’est un phénomène culturel qui continue de toucher toutes les générations » explique Floris Douwes, producteur et directeur général de GEA Live. « Nous sommes ravis d’offrir à nouveau au public du monde entier cette célébration, alliant la magie du film original à l’énergie d’un concert live. Que vous le voyiez pour la première ou la cinquantième fois, cette expérience permet de retomber amoureux de Baby et Johnny… et de danser toute la nuit ! ».Classique intemporel, Dirty Dancing est le récit d’une romance estivale, sublimée par une bande-son légendaire et des scènes de danse que vous n’avez pas oubliées. Le film a fait sensation au box office mondial lors de sa sortie au cinéma en 1987. Réalisé par Emile Ardolino, écrit par Eleanor Bergstein, produit par Linda Gottlieb, il met en vedette Patrick Swayze et Jennifer Grey, aux côtés de Jerry Orbach, Cynthia Rhodes et Kelly Bishop. Sa bande son a donné naissance à deux albums multi-platine et de nombreux singles, dont “(I’ve Had) The Time of My Life”, Oscar® de la Meilleure Chanson Originale. Avec plus de 214 millions de dollars de recettes dans le monde, le film a conquis le cœur du public et inspiré une série TV, plusieurs émissions de télé-réalite (contest shows), un préquel, une version pour la scène à guichets fermés, une adaptation musicale pour la télévision et, bientôt, une suite produite par Lionsgate.

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14