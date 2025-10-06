DIRTY DANCING IN CONCERT – ZENITH DE LILLE Lille

DIRTY DANCING IN CONCERT Début : 2026-04-08 à 20:00. Tarif : – euros.

STAGE MAGIC PRESENTE : DIRTY DANCINGPARIS – 21 août, 2025 – Le leader mondial du divertissement Lionsgate (NYSE : LION), GEA Live et Stage Magic présentent Dirty Dancing in Concert, en tournée en France. Préparez-vous à vivre le meilleur moment de votre vie et à plonger dans la romance intemporelle de ce film culte lors d’une soirée inoubliable ! Basé sur le film lauréat d’un Oscar®, sorti il y a tout juste 38 ans, Dirty Dancing in Concert fera son grand retour en 2026 pour une tournée mondiale de plus de 100 villes, dont 6 en France : Toulouse, Paris, Bordeaux, Nantes, Caen et Lille. Près de 250.000 billets ont déjà été vendus pour cette expérience envoûtante, portée par cette bande-originale multi-platine qui a marqué toute une génération.

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59