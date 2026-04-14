DIRTY THREE, Alhambra, Genève

DIRTY THREE Mercredi 28 octobre, 19h30 Alhambra

Divers tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T19:30:00+01:00 – 2026-10-28T22:30:00+01:00

Fin : 2026-10-28T19:30:00+01:00 – 2026-10-28T22:30:00+01:00

DIRTY THREE

Avec Warren Ellis, fidèle complice de Nick Cave, Dirty Three prolonge une des collaborations les plus marquantes de la scène alternative. Un trio culte, rare et bouleversant, dont chaque apparition est un moment d’exception.

Dirty Three est un trio instrumental originaire de Melbourne, en Australie, formé en 1992, connu pour mêler post-rock, folk, musique classique et free jazz.

Ses membres, Warren Ellis (violon), Mick Turner (guitare) et Jim White (batterie), ont acquis une reconnaissance grâce à des albums comme Ocean Songs (1998) et Toward the Low Sun (2012).

Leur dernier album, Love Changes Everything (2024), marque leur retour après 12 ans, avec pour single principal « Love Changes Everything I ». Ils sont célébrés pour leurs crescendos atmosphériques et leurs paysages sonores empreints d’émotion. Ils ont notamment collaboré avec Nick Cave, Cat Power, Bonnie « Prince » Billy, entre autres.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 18h30

Concert : 19h30

Renseignements (auprès de l’organisateur) :

billetterie@antigel.ch

www.antigel.ch

Tél. +41 22 575 87 15

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/concerts/dirty-three/de7e7ac4-36e0-4482-88ef-bf6ad1d36ca9/events/389902 »}] [{« link »: « mailto:billetterie@antigel.ch »}, {« link »: « http://www.antigel.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Festival Antigel & PTR présentent : Dirty Three en concert à l’Alhambra, le 28 octobre 2026

DR