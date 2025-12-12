DIS PAPA, DIS MAMAN ? – COMEDIE SAINT-MICHEL Paris

DIS PAPA, DIS MAMAN ? Début : 2026-05-08 à 16:30. Tarif : – euros.

DIS PAPA, DIS MAMAN ?Venez découvrir Pierrot, enfant-marionnette, drôle et impertinent. Il chante, nous fait rire et donne du fil à retordre à Papa et Maman !Des sketches hilarants dans une farandole ponctuée de chansons amusantes et reprises en chœur par les enfants et les parents.Une ambiance bon enfant et de la joie pour toute la famille !Distribution : Claude Lauri, ZabelleMise en scène : Claude LauriAuteur : Claude LauriDurée : 50 minutesA partir de 4 ans

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75