Palavas-les-Flots

DISCO CLUB AVEC CERRONE & P. CORTI

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Dans le cadre du Festival Côté Mer

Le 20 août, de 19h à 1h, les Arènes de Palavas-les-Flots se transforment en véritable temple du disco pour une soirée exceptionnelle !

Venez vivre une nuit festive et électrisante avec deux figures emblématiques de la scène musicale Cerrone, légende mondiale du disco, et Philippe Corti, DJ iconique des nuits françaises.

Au programme les plus grands tubes des années 70, 80 et 90, des rythmes mythiques qui ont marqué plusieurs générations et une ambiance survoltée sous les étoiles.

Dans le cadre unique des Arènes de Palavas, découvrez une scénographie innovante, un show visuel immersif et une atmosphère festive pour une expérience musicale inoubliable.

Arènes de Palavas

https://shotgun.live/fr/events/cerrone-p-corti

Une soirée disco exceptionnelle à ne pas manquer ! .

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

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English :

As part of the Côté Mer Festival

L’événement DISCO CLUB AVEC CERRONE & P. CORTI Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34