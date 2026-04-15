DISCO KIDS, La Maison du Marais, Genève

DISCO KIDS Samedi 30 mai, 15h00 La Maison du Marais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00

La Maison du Marais Chemin de Vers 36 Genève 1228 Genève

Disco pour enfants lors du 175ème de la commune le samedi 30 mai de 15h à 20h près de La Maison du Marais

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