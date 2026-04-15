DISCO KIDS, La Maison du Marais, Genève
DISCO KIDS, La Maison du Marais, Genève samedi 30 mai 2026.
DISCO KIDS Samedi 30 mai, 15h00 La Maison du Marais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T15:00:00+02:00 – 2026-05-30T20:00:00+02:00
La Maison du Marais Chemin de Vers 36 Genève 1228 Genève
Disco pour enfants lors du 175ème de la commune le samedi 30 mai de 15h à 20h près de La Maison du Marais
DR
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