Discoball CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

Discoball

CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Sortez les tenues fluo, on s’occupe du reste !

On vous donne rendez-vous le samedi 19 septembre 2026 pour un moment où le sport rencontre la fête. Oubliez les tournois classiques ici, les années 80 & 90 prennent le contrôle des terrains !

Au programme déguisements, bonne humeur, tennis, padel, gourmandises et KARAOKE… Le tout face aux montagnes de Cauterets.

Deux tournois, une seule règle venir pour s’amuser !

À partir de 16h, choisissez votre terrain

Tournoi Americano de Padel

Affrontez de nouveaux partenaires à chaque rotation dans une formule conviviale, idéale pour rencontrer du monde et partager un bon moment.

Tournoi de Tennis en 4 jeux

Des matchs rapides, du rythme et une ambiance décontractée où chaque point compte.

Les déguisements sont fortement recommandés…

Vestes flashy, bandeaux, leggings léopard, lunettes colorées, moustaches, mulets, survêtements vintage…

Plus c’est kitsch, mieux c’est !

Et attention… Une petite pénalité attendra les joueurs qui viendraient sans déguisement

(Parce qu’un Disco Ball sans le bon look, c’est comme un padel sans vitre…)

Après l’effort… les Bagels et le Karaoké à partir de 21h !

Même si vous ne participez pas aux tournois, vous êtes les bienvenus.

Le Club House sera ouvert toute la journée et la soirée avec

– Nos bagels maison, le Goldorak (au Pastrami), le Snorky (à la truite des Pyrénées) et le Peppa Pig (au Jambon et fromage de brebis).

– Galet Pyrénéen de Chez Pauline (saucisson carré).

– Apéro dinatoire avec les Croquetas à déguster.

– Playlist 80 & 90 qui devrait réveiller quelques souvenirs…

– Karaoké à partir de 21h avec une sélection digne de Champs-Elysées (les vieux auront la réf…)

Une excellente occasion de découvrir le Club House du Cauterets Balles Club dans une ambiance festive.

Un événement ouvert à tous

Vous pouvez venir

– jouer,

– encourager les participants,

– manger et boire,

– profiter de la terrasse,

– chanter,

– ou simplement passer un bon moment.

L’objectif est de réunir habitants, adhérents, vacanciers et curieux autour d’un événement convivial qui célèbre le sport… et la bonne humeur.

Ressortez votre plus beau survêtement fluo, gonflez les épaulettes, révisez vos meilleurs pas de danse… et venez partager une fin d’été festive au Club House.

Lien d’inscription (à partir du 1er septembre) et infos https://www.cauterets.club/disco-ball-2026/

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CAUTERETS Avenue du Docteur Domer Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Break out your neon outfits—we’ll take care of the rest!

Join us on Saturday, September 19, 2026, for an event where sports meet the party. Forget traditional tournaments: here, the ’80s and ’90s take over the courts!

On the agenda: costumes, good vibes, tennis, padel, treats, and KARAOKE… All with the Cauterets mountains as your backdrop.

Two tournaments, one rule: come to have fun!

Starting at 4:00 p.m., choose your court:

Americano Padel Tournament

Face off against new partners with each rotation in a friendly format—perfect for meeting people and having a great time.

4-Game Tennis Tournament

Fast-paced matches, plenty of action, and a laid-back atmosphere where every point counts.

Costumes are highly recommended?

Flashy jackets, headbands, leopard-print leggings, colorful sunglasses, mustaches, mullets, vintage tracksuits?

The kitschier, the better!

And heads up… A small penalty awaits players who show up without a costume

(Because a disco ball without the right look is like a padel court without a glass wall?)

After all that effort? Bagels and karaoke starting at 9 p.m.!

Even if you’re not participating in the tournaments, you’re welcome to join us.

The Club House will be open all day and evening with:

? Our homemade bagels: the Goldorak (with pastrami), the Snorky (with Pyrenean trout), and the Peppa Pig (with ham and sheep’s milk cheese).

? “Galet Pyrénéen” from Chez Pauline (square sausage).

? A cocktail reception with croquetas to sample.

? An ’80s & ’90s playlist that’s sure to bring back some memories?

? Karaoke starting at 9 p.m. with a selection worthy of the Champs-Élysées (the older folks will get a kick out of it?)

A great opportunity to discover the Cauterets Balles Club House in a festive atmosphere.

An event open to everyone

You’re welcome to come:

? play,

? cheer on the participants,

? eat and drink,

? enjoy the terrace,

? sing,

? or just have a good time.

The goal is to bring together locals, members, vacationers, and anyone curious for a friendly event that celebrates sports… and good cheer.

Dust off your best neon tracksuit, puff out those shoulder pads, brush up on your best dance moves… and come share a festive end to the summer at the Club House.

Registration link (starting September 1) and info: https://www.cauterets.club/disco-ball-2026/

L’événement Discoball Cauterets a été mis à jour le 2026-08-17 par OT de Cauterets|CDT65