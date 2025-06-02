DISNEY SUR GLACE – REVONS ENSEMBLE – ZENITH DE LILLE Lille

DISNEY SUR GLACE – REVONS ENSEMBLE Début : 2026-01-18 à 14:00. Tarif : – euros.

PRESENTE EN ACCORD AVEC K-WET PRODUCTION ET VERONE PROD. : DISNEY SUR GLACEÊtes-vous prêts à partager l’aventure Disney sur Glace ?Laissez-vous inspirer par le pouvoir de l’amour avec Anna et Elsa,Admirez le courage de Vaiana,Chantez en cœur avec Miguel,Partagez les rêves de vos princes et princesses Disney préférées.Rêvons Ensemble avec Disney sur Glace.

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59