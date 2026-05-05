Distillation de rose avec Jean-Noël Falcou, les jardins du musée international de la parfumerie, Mouans-Sartoux

Distillation de rose avec Jean-Noël Falcou 8 et 9 mai les jardins du musée international de la parfumerie Alpes-Maritimes

Plein tarif : 4 €

Pass annuel JMIP – FAMILLE (2 adultes + enfants de moins de 18 ans) : 12 €

Pass annuel JMIP – INDIVIDUEL : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T09:00:00+02:00 – 2026-05-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T09:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Rendez-vous désormais incontournable, l’événement s’inscrit chaque année dans les chemins parfumés du Pays de Grasse, où transmission et savoir-faire se rencontrent.

La démonstration de distillation de la rose menée par Jean Noël Falcou offre l’occasion d’assister en direct à l’extraction des précieuses essences florales, étape fondatrice de la parfumerie. Le public découvre les gestes précis, la maîtrise technique et la finesse d’un savoir-faire transmis depuis des générations, qui révèlent toute la beauté aromatique de la fleur emblématique de Grasse.

Cette proposition s’inscrit dans la cadre de la valorisaiton des savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse.

les jardins du musée international de la parfumerie chemin des gourettes, Mouans Sartoux Mouans-Sartoux 06370 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rendez-vous désormais incontournable, l’événement s’inscrit chaque année dans les chemins parfumés du Pays de Grasse, où transmission et savoir-faire se rencontrent.

©capg