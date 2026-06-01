Distillerie des Aravis, Distillerie des Aravis, La Clusaz

Distillerie des Aravis 5 et 6 juin Distillerie des Aravis Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Envie d’en savoir plus ? Venez découvrir les coulisses de fabrication de la Distillerie des Aravis et plongez au cœur de l’univers de l’alambic et de son authentique liqueur de Génépi, élaborée dans la plus pure tradition artisanale depuis 1876. Autour de son alambic, Romain vous contera son savoir-faire et vous emmènera voir la chaîne d’embouteillage. Sarah, vous accueillera dans la boutique pour une dégustation sans modération !

Distillerie des Aravis 106 chemin du Prè de Foire 74220 La Clusaz La Clusaz 74220 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://distilleriearavis.fr »}]

Venez découvrir les coulisses de fabrication de la Distillerie des Aravis et plongez au cœur de l’univers de l’alambic et de son authentique liqueur de Génépi distillerie génépi

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