Distribuez et positionnez votre produit ou service, Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence, Ville-di-Pietrabugno
jeudi 16 juillet 2026 · Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence · Ville-di-Pietrabugno
Informations pratiques
Distribuez et positionnez votre produit ou service Jeudi 16 juillet, 13h30 Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence Haute-Corse
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T13:30:00+02:00 – 2026-07-16T14:15:00+02:00
Fin : 2026-07-16T13:30:00+02:00 – 2026-07-16T14:15:00+02:00
Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence port toga Ville-di-Pietrabugno 20200 Haute-Corse Corse
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