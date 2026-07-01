UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ville-di-Pietrabugno

Distribuez et positionnez votre produit ou service, Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence, Ville-di-Pietrabugno

jeudi 16 juillet 2026 · Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence · Ville-di-Pietrabugno

Distribuez et positionnez votre produit ou service, Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence, Ville-di-Pietrabugno

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence
Adresse
port toga
Ville
20200 Ville-di-Pietrabugno
Département
Haute-Corse
Tarif
Sur inscription, gratuit

Distribuez et positionnez votre produit ou service Jeudi 16 juillet, 13h30 Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence Haute-Corse

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T13:30:00+02:00 – 2026-07-16T14:15:00+02:00
Fin : 2026-07-16T13:30:00+02:00 – 2026-07-16T14:15:00+02:00

Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence port toga Ville-di-Pietrabugno 20200 Haute-Corse Corse
Utilisez l’IA pour construire le coeur de valeur de votre produit ou service, le bon canal de distribution et trouver un positionnement concurrentiel.

À voir aussi à Ville-di-Pietrabugno (Haute-Corse)