Distribuez et positionnez votre produit ou service, Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence, Ville-di-Pietrabugno

Informations pratiques

Distribuez et positionnez votre produit ou service Jeudi 16 juillet, 13h30 Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence Haute-Corse

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T13:30:00+02:00 – 2026-07-16T14:15:00+02:00

Fin : 2026-07-16T13:30:00+02:00 – 2026-07-16T14:15:00+02:00

Tiers lieu a Vela AVVIA Port Toga 2ème étage espace conférence port toga Ville-di-Pietrabugno 20200 Haute-Corse Corse

Utilisez l’IA pour construire le coeur de valeur de votre produit ou service, le bon canal de distribution et trouver un positionnement concurrentiel.