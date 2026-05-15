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Distribution alimentaire Plénée-Jugon

Distribution alimentaire Plénée-Jugon vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Maison des associations

Ville : 22640 Plénée-Jugon

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif :

Plénée-Jugon

Distribution alimentaire

Maison des associations Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Distribution alimentaire pour le secours Populaire Salle n°2 de la maison des associations   .

Maison des associations Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 80 13 

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English :

L’événement Distribution alimentaire Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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