Plénée-Jugon

Distribution alimentaire

Maison des associations Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Distribution alimentaire pour le secours Populaire Salle n°2 de la maison des associations .

Maison des associations Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 80 13

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English :

L’événement Distribution alimentaire Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor