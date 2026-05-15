Distribution alimentaire Plénée-Jugon
Distribution alimentaire Plénée-Jugon vendredi 5 juin 2026.
Plénée-Jugon
Distribution alimentaire
Maison des associations Plénée-Jugon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Distribution alimentaire pour le secours Populaire Salle n°2 de la maison des associations .
Maison des associations Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 80 13
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English :
L’événement Distribution alimentaire Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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