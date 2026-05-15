Estivales de la médiathèque Médiathèque Plénée-Jugon

Plénée-Jugon

Estivales de la médiathèque

Médiathèque 2 Place de l’Église Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:15:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Ouverture des estivales avec Mimo Tuga, spectacle de rue interactif. .

Médiathèque 2 Place de l’Église Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 25 82

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English :

L’événement Estivales de la médiathèque Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor