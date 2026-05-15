Estivales de la médiathèque Médiathèque Plénée-Jugon
Estivales de la médiathèque Médiathèque Plénée-Jugon jeudi 25 juin 2026.
Plénée-Jugon
Estivales de la médiathèque
Médiathèque 2 Place de l’Église Plénée-Jugon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 20:15:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Ouverture des estivales avec Mimo Tuga, spectacle de rue interactif. .
Médiathèque 2 Place de l’Église Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 25 82
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English :
L’événement Estivales de la médiathèque Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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