Randonnée gourmande Plénée-Jugon
Randonnée gourmande Plénée-Jugon dimanche 5 juillet 2026.
Plénée-Jugon
Randonnée gourmande
Le Quily Plénée-Jugon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Le Comité des Fêtes de la Haute Forêt organise sa traditionnelle rando gourmande sur la commune de Plénée Jugon.
3 circuits proposés 10 km, 15 km et 17 km Départ des Landes de Quilly à partir de 10h00, dernier départ 11h00.
Un euro par marcheur sera reversé à l’association La Maison Escargot de Plédéliac. .
Le Quily Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 71 61 86
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English :
L’événement Randonnée gourmande Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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