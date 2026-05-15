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Randonnée gourmande Plénée-Jugon

Randonnée gourmande Plénée-Jugon dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Le Quily

Ville : 22640 Plénée-Jugon

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Plénée-Jugon

Randonnée gourmande

Le Quily Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Le Comité des Fêtes de la Haute Forêt organise sa traditionnelle rando gourmande sur la commune de Plénée Jugon.
3 circuits proposés 10 km, 15 km et 17 km Départ des Landes de Quilly à partir de 10h00, dernier départ 11h00.

Un euro par marcheur sera reversé à l’association La Maison Escargot de Plédéliac.   .

Le Quily Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 48 71 61 86 

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English :

L’événement Randonnée gourmande Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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