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AGENDA · Plénée-Jugon

Distribution alimentaire Plénée-Jugon

vendredi 7 août 2026 · Plénée-Jugon

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Adresse
Maison des associations
Ville
22640 Plénée-Jugon
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plénée-Jugon

Distribution alimentaire

Maison des associations Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Distribution alimentaire pour le secours Populaire Salle n°2 de la maison des associations   .

Maison des associations Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 80 13 

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English :

L’événement Distribution alimentaire Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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