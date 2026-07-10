AGENDA · Plénée-Jugon
Distribution alimentaire Plénée-Jugon
vendredi 21 août 2026 · Plénée-Jugon
Informations pratiques
Plénée-Jugon
Distribution alimentaire
Maison des associations Plénée-Jugon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Distribution alimentaire pour le secours Populaire Salle n°2 de la maison des associations .
Maison des associations Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 80 13
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English :
L’événement Distribution alimentaire Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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