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AGENDA · Plénée-Jugon

Exposition photos Crozon Bibliothèque Plénée-Jugon

mercredi 2 septembre 2026 · Bibliothèque · Plénée-Jugon

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
vendredi 8 janvier 2027
Lieu
Bibliothèque
Adresse
2 Place de l'Église
Ville
22640 Plénée-Jugon
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plénée-Jugon

Exposition photos Crozon

Bibliothèque 2 Place de l’Église Plénée-Jugon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2027-01-08

Date(s) :
2026-09-02

Réalisée par le Comptoir des Arts.
Le Comptoir des Arts présente sa 33ème Moisson d’images .   .

Bibliothèque 2 Place de l’Église Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Exposition photos Crozon Plénée-Jugon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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