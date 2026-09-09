Distribution de composteur + initiation et découverte, Maison des transitions et de l’habitat, Concarneau
mercredi 9 septembre 2026 · Maison des transitions et de l'habitat · Concarneau
Informations pratiques
Distribution de composteur + initiation et découverte Mercredi 9 septembre, 14h30 Maison des transitions et de l’habitat Finistère
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-09T14:30:00+02:00 – 2026-09-09T15:30:00+02:00
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Maison des transitions et de l’habitat 1 rue victor schoelcher 29900 concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.mesdemarches.cca.bzh/dechets/dechets-demande-de-composteur/ »}]
Distribution de composteur CCA
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