Informations pratiques

Concarneau

Troc et puces

Place du marché Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Organisé par l’association main dans la main. En parallèle un village de l’emploi est organisé par CCA. .

Place du marché Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 49 27 24 10

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English :

L’événement Troc et puces Concarneau a été mis à jour le 2026-08-06 par OTC CCA