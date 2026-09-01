AGENDA · Concarneau
Troc et puces Concarneau
samedi 12 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Troc et puces
Place du marché Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Organisé par l’association main dans la main. En parallèle un village de l’emploi est organisé par CCA. .
Place du marché Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 49 27 24 10
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English :
L’événement Troc et puces Concarneau a été mis à jour le 2026-08-06 par OTC CCA
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