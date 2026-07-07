Stages d ‘aquarelle Concarneau
lundi 27 juillet 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Stages d ‘aquarelle
La Balise Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 10:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Chaque matinée est indépendante et permet de réaliser différents sujets à l’aquarelle.
Vous pouvez vous inscrire à la semaine ou à la matinée.
– lundi 27 Les fleurs. Peindre des fleurs de manière réaliste, détaillée.
– mardi 28 Croquis de personnages. S’entrainer à peindre des personnages, pour plus facilement les intégrer à vos réalisations.
– mercredi 29 Les bâtiments et façades. Dessiner des constructions sans s’embêter avec la perspective et les rendre réalistes.
– jeudi 30 Paysages marins. Travailler l’écume, la mer, les réserves de blanc.
– vendredi 31 Légumes et fruits du marché. La nature morte de saison, directement du marché.
Accessible à tous les niveaux à partir de 10 ans, débutants bienvenus.
Matériel fourni, blouse conseillée.
90€ les 5 stages , un stage 20 €, l’adhésion à l’association 5 € .
La Balise Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 79 92 51 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stages d ‘aquarelle Concarneau a été mis à jour le 2026-07-03 par OTC CCA
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Chasse aux [K]uriosités Concarneau 7 juillet 2026
- Y a pas que la Ville Close ! Ville-Close Concarneau 7 juillet 2026
- Réunion structuration projet Human Lab, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau 7 juillet 2026
- Concert des Sources du Goldspell Concarneau 7 juillet 2026
- Des sources du Gospel au Gospel Concarneau 8 juillet 2026