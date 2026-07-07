Informations pratiques

Concarneau

Stages d ‘aquarelle

La Balise Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-31 12:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Chaque matinée est indépendante et permet de réaliser différents sujets à l’aquarelle.

Vous pouvez vous inscrire à la semaine ou à la matinée.

– lundi 27 Les fleurs. Peindre des fleurs de manière réaliste, détaillée.

– mardi 28 Croquis de personnages. S’entrainer à peindre des personnages, pour plus facilement les intégrer à vos réalisations.

– mercredi 29 Les bâtiments et façades. Dessiner des constructions sans s’embêter avec la perspective et les rendre réalistes.

– jeudi 30 Paysages marins. Travailler l’écume, la mer, les réserves de blanc.

– vendredi 31 Légumes et fruits du marché. La nature morte de saison, directement du marché.

Accessible à tous les niveaux à partir de 10 ans, débutants bienvenus.

Matériel fourni, blouse conseillée.

90€ les 5 stages , un stage 20 €, l’adhésion à l’association 5 € .

La Balise Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 79 92 51 10

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English :

L’événement Stages d ‘aquarelle Concarneau a été mis à jour le 2026-07-03 par OTC CCA